Джерело у чеській дипломатії підтвердило цей факт журналістам. Це трапилось на зустрічі, яку у Франції три тижні тому організовував Еммануель Макрон. Її мета – обмін думками про те, як спільними зусиллями закрити найнагальніші потреби України.

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Що відомо про скориговану промову Фіали

Чеське видання розповіло, що спочатку на зустрічі мало бути 15 країн, проте згодом їхня кількість збільшилась до 25. Серед запрошених опинився прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.

Журналісти розповіли, що чеський прем'єр-міністр Петр Фіала спочатку планував:

розповісти про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн;

хотів уточнити походження та ціну боєприпасів, які вони знайшли.

Дізнавшись, що на зустрічі буде Фіцо, Фіала буцімто викреслив декілька деталей зі своєї початкової промови.

Так, ми його (виступ – 24 Канал) скоротили,

– підтвердило виданню джерело в чеській дипломатії.

Журналісти написали, що найбільш чутливі речі Петр Фіала передавав декільком керівникам окремо. За даними видання, глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України через словацького прем'єра потрапила до Росії.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про призупинення двосторонніх урядових консультацій. Причиною стало те, що країни мають "розбіжності в поглядах" щодо ключових питань у зовнішній політиці. Перш за все мовиться про погляди на російсько-українську війну. Після цього Фіцо заявив, що це не змінить його погляд на війну в Україні.

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