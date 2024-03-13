Свою позицію Роберт Фіцо озвучив в інтерв'ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує видання ČTK. Перед цим прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій, пише 24 Канал.

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Фіала заявив про "розбіжності в поглядах" щодо ключових питань у зовнішній політиці країн.

Що відомо про позицію Фіцо

Ні мене завтра не буде, ні пана Фіали тут не буде, яка з цього користь? Послати повідомлення у Словаччину, що хтось розчарований словацьким прем'єр-міністром. Це речі, які не належать нормальному, сучасному дипломатичному лексикону,

– сказав Фіцо.

Проте політик запевнив, що йому не байдуже на чесько-словацькі відносини. За його словами, відносини між чехами та словаками є занадто цінною річчю, щоб "хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

Далі Роберт Фіцо сказав, що Словаччина:

продовжуватиме суверенну зовнішню політику;

Україна, яка вже понад 2 роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".

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Зверніть увагу! Ввечері 12 березня тисячі людей у Словаччині вийшли на протест. Вони виступили проти словацького уряду та підтримали Україну. Вони заявили, як пише "Радіо Свобода", що словацький уряд проводить проросійську політику всупереч інтересам Словаччини і Євросоюзу.

Що цьому передувало