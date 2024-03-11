За кілька тижнів артилерійські снаряди можуть прибути в Київ. На скільки Україні вистачить цієї кількості, припустив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Українські військові вже протягом найближчих тижнів можуть отримати до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів та до 300 тисяч калібру 122 міліметри. На думку полковника запасу ЗСУ, одразу всю кількість боєприпасів не варто передавати. 800 тисяч снарядів повинно вистачити на пів року, щоб щодня можна було вистрілювати до 5 тисяч одиниць.

"Думаю, що постачання відбуватимуться певними партіями залежно від наших потреб. Нам ще потрібні снаряди інших калібрів, як-от 120 та 152, та міни 82 та 120. Це буде основний доважок до тієї потреби, яку ми зараз відчуваємо в боєприпасах. Імовірно, з кінця березня вони почнуть надходити серйозними партіями. Відповідно дефіцит снарядів, який зараз є, зменшиться принаймні до паритету з росіянами", – підкреслив Роман Світан.

Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа

CNN повідомило, що Росія виготовляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік. Разом США та Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона снарядів на рік для відправлення до Києва.

Зауважте! Країни ЄС не досягли мети, заявленої в ініціативі "Один мільйон снарядів", хоча виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. До березня 2024 року Україна повинна була отримати понад 524 тисячі артилерійських снарядів від Євросоюзу, найімовірніше, калібру 155 міліметрів. Однак отримала лише 30%.

Військовий експерт пояснив, що росіянам потрібно 10 снарядів, щоб попасти в ціль, водночас українським військовим лише 1. Річ у тім, що західні калібри на кшталт 155 міліметрів набагато точніші, ніж російські 152 та 122. Тому не можна лінійно сприймати бойовий тиск з однієї та іншої сторони.

Навіть в такому співвідношенні є перевага по 155 калібру. Мільйон снарядів від Європи та США виконують набагато більше завдань, ніж 3 мільйони радянських калібрів, до того ж які випущені зі старих стволів. Тиск мільйона 155 сильніший, ніж 3 мільйони 152 та 122,

– наголосив Світан.

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