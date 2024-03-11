Через несколько недель артиллерийские снаряды могут прибыть в Киев. На сколько Украине хватит этого количества, предположил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Интересно Бьют с хирургической точностью: что известно о ракетах Brimstone, которые британцы передают Украине

Украинские военные уже в течение ближайших недель могут получить до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и до 300 тысяч калибра 122 миллиметра. По мнению полковника запаса ВСУ, сразу все количество боеприпасов не стоит передавать. 800 тысяч снарядов должно хватить на полгода, чтобы ежедневно можно было выстреливать до 5 тысяч единиц.

"Думаю, что поставки будут происходить определенными партиями в зависимости от наших потребностей. Нам еще нужны снаряды других калибров, например 120 и 152, и мины 82 и 120. Это будет основной довесок к той потребности, которую мы сейчас испытываем в боеприпасах. Вероятно, с конца марта они начнут поступать серьезными партиями. Соответственно дефицит снарядов, который сейчас есть, уменьшится по крайней мере до паритета с россиянами", – подчеркнул Роман Свитан.

Россия производит втрое больше снарядов, чем США и Европа

CNN сообщило, что Россия производит около 250 000 артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов в год. Вместе США и Европа могут производить лишь около 1,2 миллиона снарядов в год для отправки в Киев.

Заметьте! Страны ЕС не достигли цели, заявленной в инициативе "Один миллион снарядов", хотя производство боеприпасов в Европе утроилось. До марта 2024 года Украина должна была получить более 524 тысячи артиллерийских снарядов от Евросоюза, вероятнее всего, калибра 155 миллиметров. Однако получила только 30%.

Военный эксперт объяснил, что россиянам нужно 10 снарядов, чтобы попасть в цель, в то же время украинским военным только 1. Дело в том, что западные калибры вроде 155 миллиметров гораздо точнее, чем российские 152 и 122. Поэтому нельзя линейно воспринимать боевое давление с одной и другой стороны.

Даже в таком соотношении есть преимущество по 155 калибру. Миллион снарядов от Европы и США выполняют гораздо больше задач, чем 3 миллиона советских калибров, к тому же выпущенных из старых стволов. Давление миллиона 155 сильнее, чем 3 миллиона 152 и 122,

– подчеркнул Свитан.

Другие подробности чешской инициативы о снарядах для Украины