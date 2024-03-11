Міністр також висловив незадоволення діяльністю словацької опозиції. Він вважає, що заклики про збільшення допомоги українським військовим нібито призводять до ескалації.

Дивіться також Війна проти Путіна: хто готовий фінансувати ці військові дії

Що повідомили у Міноборони Словаччини

Каліняк заявив, що введення військ НАТО на територію України – "груба червона лінія", перетин якої призведе до збільшення ризику глобального конфлікту.

Міністр додав, що якби західні країни, включно зі словацькою опозицією, серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали повернути боєздатних українців до України.

Він вважає, що прийшов час шукати "мирні шляхи вирішення", адже світ вже побачив результат війни "до останнього українця".

Настав час шукати мирні шляхи вирішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України,

– резюмував Каліняк.

Відправка військ НАТО в Україну: останні новини