Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто засудив те, що Франція говорить ніби від імені усього Альянсу. "Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії", – вважає він.

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Що Сікорський сказав про солдатів НАТО в Україні

Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто то є,

– висловився він.

Таким чином польський міністр прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який говорив про можливість відправлення західних військ в Україну.

Водночас він не назвав, про які саме країни йдеться і які завдання можуть виконувати бійці Альянсу в Україні.

"На відміну від інших європейських політиків, я не буду цього говорити", – пояснив міністр.

Кого НАТО могло відправити в Україну

Генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Київ" припустив, про кого може йтися. За його словами, це можуть бути інструктори, спеціалісти в конкретних галузях оборони, військово-промислового комплексу, зв'язку, розвідки, які сприяють війську та можуть проводити навчання. Але, звісно, це тільки припущення, адже офіційної інформації не було.

Раніше голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав країни НАТО поновити свої тренувальні місії в Україні. Але для цього слід прикрити їх західною протиповітряною обороною, бо, певна річ, такі місії – ласа ціль для росіян.

Чотири місії працювали в нашій державі протягом 2014 – 2022 років. Вони допомогли підвищити вправність ЗСУ, які успішно дали відсіч ворогові у лютому 2022-го.

Дмитро Кулеба певен, що прийшов час повернути місії саме на територію України. Це дасть нашій державі перевагу у війні, бо зменшить плече логістики та пришвидшить підготовку Сил оборони.

Зверніть увагу! В Україні існує Інтернаціональний легіон територіальної оборони, який нараховує приблизно 20 тисяч іноземців понад 50 національностей. Також є Міжнародний легіон при ГУР МО України. Цілком імовірно, що Сікорський мав на увазі саме роботу цих підрозділів.