Министр также выразил недовольство деятельностью словацкой оппозиции. Он считает, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.

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Что сообщили в Минобороны Словакии

Калиняк заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины – "грубая красная линия", пересечение которой приведет к увеличению риска глобального конфликта.

Министр добавил, что если бы западные страны, включая словацкую оппозицию, серьезно относились к поддержке Украины и победы над Россией, они бы призвали вернуть боеспособных украинцев в Украину.

Он считает, что пришло время искать "мирные пути решения", ведь мир уже увидел результат войны "до последнего украинца".

Пришло время искать мирные пути решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины,

– резюмировал Калиняк.

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