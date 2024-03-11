Министр также выразил недовольство деятельностью словацкой оппозиции. Он считает, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.
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Что сообщили в Минобороны Словакии
Калиняк заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины – "грубая красная линия", пересечение которой приведет к увеличению риска глобального конфликта.
Министр добавил, что если бы западные страны, включая словацкую оппозицию, серьезно относились к поддержке Украины и победы над Россией, они бы призвали вернуть боеспособных украинцев в Украину.
Он считает, что пришло время искать "мирные пути решения", ведь мир уже увидел результат войны "до последнего украинца".
Пришло время искать мирные пути решения. Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины,
– резюмировал Калиняк.
Отправка войск НАТО в Украину: последние новости
- В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о возможности ввода войск НАТО на территорию Украины. Он отметил, что пока позиция по этому вопросу еще не получила широкой поддержки и консенсуса. Однако он отметил, что союзники сделают все необходимое для предотвращения победы России.
- Президент Чехии Петр Павел также положительно относится к возможности отправки войск альянса в Украину. Он отметил, что войска НАТО могут осуществлять поддержку на территории Украины, поскольку это не нарушает никаких международных правил.
- В то же время, Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что военные из стран НАТО уже находятся в Украине. Впрочем, он не рассказал, о каких именно странах идет речь и какие задачи выполняют бойцы Альянса в Украине.