Свою позицию Роберт Фицо озвучил в интервью словацкому телеканалу TA3, которое цитирует издание ČTK. Перед этим премьер-министр Чехии Петр Фиала инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций, пишет 24 Канал.

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Фиала заявил о "разногласиях во взглядах" по ключевым вопросам во внешней политике стран.

Что известно о позиции Фицо

Ни меня завтра не будет, ни господина Фиалы здесь не будет, какая с этого польза? Послать сообщение в Словакию, что кто-то разочарован словацким премьер-министром. Это вещи, которые не принадлежат нормальному, современному дипломатическому лексикону,

– сказал Фицо.

Однако политик заверил, что ему не безразличны чешско-словацкие отношения. По его словам, отношения между чехами и словаками являются слишком ценной вещью, чтобы "кто-то утилитарный из каких-то узких политических соображений ставил их под угрозу".

Далее Роберт Фицо сказал, что Словакия:

будет продолжать суверенную внешнюю политику;

Украина, которая уже более 2 лет противостоит полномасштабному вторжению России, нуждается в "прекращении огня и мирных переговоров".

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Обратите внимание! Вечером 12 марта тысячи людей в Словакии вышли на протест. Они выступили против словацкого правительства и поддержали Украину. Они заявили, как пишет "Радио Свобода", что словацкое правительство проводит пророссийскую политику вопреки интересам Словакии и Евросоюза.

Что этому предшествовало