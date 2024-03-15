Источник в чешской дипломатии подтвердил этот факт журналистам. Это случилось на встрече, которую во Франции три недели назад организовывал Эммануэль Макрон. Ее цель – обмен мнениями о том, как совместными усилиями закрыть насущные потребности Украины.

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Что известно о скорректированной речи Фиалы

Чешское издание рассказало, что сначала на встрече должно было быть 15 стран, однако впоследствии их количество увеличилось до 25. Среди приглашенных оказался премьер Словакии Роберт Фицо.

Журналисты рассказали, что чешский премьер-министр Петр Фиала сначала планировал:

рассказать о том, как продолжается чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран;

хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов, которые они нашли.

Узнав, что на встрече будет Фицо, Фиала якобы вычеркнул несколько деталей из своей первоначальной речи.

Так, мы его (выступление – 24 Канал) сократили,

– подтвердил изданию источник в чешской дипломатии.

Журналисты написали, что наиболее чувствительные вещи Петр Фиала передавал нескольким руководителям отдельно. По данным издания, глава чешского правительства не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера попала в Россию.

Обратите внимание! Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о приостановлении двусторонних правительственных консультаций. Причиной стало то, что страны имеют "разногласия во взглядах" по ключевым вопросам во внешней политике. Прежде всего говорится о взглядах на российско-украинскую войну. После этого Фицо заявил, что это не изменит его взгляд на войну в Украине.

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