Ветеран войны с Россией Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что снаряды могли покупать траншами, то есть не ждали пока соберется полная сумма. Ведь о том, что чехи собрали все средства стало известно только 7 марта.

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Когда снаряды будут в Украине

Собрать такую большую сумму непросто даже для западных стран. Чехи действительно сделали это достаточно быстро, но пока мы ждали, снаряды уже появились.

Даже по самым оптимистичным сценариям я ожидал, что они будут до апреля. Но судя по всему, воспользовались возможностью выкупа частями. Поэтому за последние дни больше сообщений с фронта, что наша артиллерия "оживает",

– рассказал Евгений Дикий.

Он добавил, что наконец заговорил "бог войны" и это имеет существенное влияние на общую ситуацию. Поэтому чешский президент сделал серьезный вклад в победу Украины.

Чехия передаст Украине снаряды: что известно