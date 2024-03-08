Ветеран войны с Россией Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что снаряды могли покупать траншами, то есть не ждали пока соберется полная сумма. Ведь о том, что чехи собрали все средства стало известно только 7 марта.
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Когда снаряды будут в Украине
Собрать такую большую сумму непросто даже для западных стран. Чехи действительно сделали это достаточно быстро, но пока мы ждали, снаряды уже появились.
Даже по самым оптимистичным сценариям я ожидал, что они будут до апреля. Но судя по всему, воспользовались возможностью выкупа частями. Поэтому за последние дни больше сообщений с фронта, что наша артиллерия "оживает",
– рассказал Евгений Дикий.
Он добавил, что наконец заговорил "бог войны" и это имеет существенное влияние на общую ситуацию. Поэтому чешский президент сделал серьезный вклад в победу Украины.
Чехия передаст Украине снаряды: что известно
- Президент Чехии 17 февраля заявил, что его страна нашла возможность передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого искали пути финансирования. В частности Петр Павел обратился к союзникам. Он отметил, что нельзя ждать пока США выделит финансирование, потому что помощь Украине нужна уже.
- К этой инициативе присоединились другие государства, в частности Норвегия, которая передала 153 миллиона долларов. Власти страны отметили, что помогают Украине артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и от промышленности. Войну, которую развязала Россия, назвали вызовом для норвежской безопасности.
- Уже 7 марта Петер Павел объявил, что необходимую сумму удалось собрать. Теперь дело за правительством, которое подготовит соответствующие документы. Всего к инициативе Чехии присоединится еще 18 стран – это позволит в течение 2024 года обеспечить Украину сотней тысяч патронов.