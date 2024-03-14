Водночас він анонсував, що така підтримка це не вся допомога, яку отримає наша держава від Болгарії. Ха його словами, загалом планується передати 100 БТР.

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Готові до регіональних викликів

Глава оборонного відомства Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна вже надала нашій державі 30 бронетранспортерів. Однак це була лише перша партія, оскільки загалом планується надати близько сотні БТР.

Операція з транспортування бронетехніки було розпочато ще 29 січня 2024 року. І вже згодом, а саме – 7 березня, перша колона з 30 вагонів вирушила до України. Зазначається, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 94 тисячі доларів.

Тагарев зауважив, що прискорити постачання військової допомоги було неможливо. Однак він наголосив на важливості постійної підтримки нашої держави.

За його словами, Болгарія залишається пильною під час відстеження поточної ситуації, а також перебуває у стані готовності до тих чи інших регіональних викликів.

Що цьому передувало