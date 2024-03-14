Водночас він анонсував, що така підтримка це не вся допомога, яку отримає наша держава від Болгарії. Ха його словами, загалом планується передати 100 БТР.
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Готові до регіональних викликів
Глава оборонного відомства Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна вже надала нашій державі 30 бронетранспортерів. Однак це була лише перша партія, оскільки загалом планується надати близько сотні БТР.
Операція з транспортування бронетехніки було розпочато ще 29 січня 2024 року. І вже згодом, а саме – 7 березня, перша колона з 30 вагонів вирушила до України. Зазначається, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 94 тисячі доларів.
Тагарев зауважив, що прискорити постачання військової допомоги було неможливо. Однак він наголосив на важливості постійної підтримки нашої держави.
За його словами, Болгарія залишається пильною під час відстеження поточної ситуації, а також перебуває у стані готовності до тих чи інших регіональних викликів.
Що цьому передувало
- Парламент Болгарії 21 липня підтримав постачання Україні великої партії бронетранспортерів зі складів МВС. Рішення не було швидким, все ж після тривалих дебатів було вирішено передати 100 БТР.
- Болгарський парламент 22 листопада ратифікував закон про передачу Україні 100 списаних БТР зі складів Міністерства внутрішніх справ країни. Підтримали угоду 152 депутати, виступили проти – 57.
- Однак уже 4 грудня президент Болгарії Румен Радев наклав вето на цей документ. Зокрема, цей закон повернули на обговорення до парламенту.
- Своє рішення Радев пояснив тим, що депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі". Ба більше, він запевнив, що ці бронетранспортери потрібні Болгарії для охорони своїх кордонів.
- Згодом Болгарський прем'єр-міністр Ніколай Денков зазначив, що вето Радева щодо передачі 100 БТР Україні зможе подолати більшість народних обранців у парламенті.
- Водночас міністерка закордонних справ країни Марія Габріель висловила розчарування з приводу вето, накладеного на угоду про постачання Україні бронетехніки. Габріель підкреслила, що потреба в 100 бронетранспортерах з озброєння МВС, призначених для Болгарії, відпала.