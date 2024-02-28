Болгарія судитиметься з "Газпромом"

В Міністерстві енергетики Болгарії пояснили, що нині уряд країни готує юридичний аналіз, щоб вирішити, чи подавати арбітражний позов за завдані збитки.

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Наприклад болгарська державна компанія "Булгаргаз" вже встигла собі обрати міжнародну юридичну фірму, яка представлятиме її в комерційному арбітражі в сфері постачання нафти, газу та СПГ.

Нагадаємо! "Газпром" припинив постачати газ до Болгарії та Польщі ще в кінці квітня 2022 року, через те що країни не захотіли відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку".

Раніше російська компанія повернула "Булгаргазу" платіж у доларах, попри те, що контракт між двома сторонами визначав розрахунки у цій валюті. Нині цей спір є одним із пріоритетних для Болгарії.

Метою юридичного аналізу є визначення різних варіантів розвитку подій за кожним можливим сценарієм і визначення найкращої стратегії, якої слід дотримуватися для захисту інтересів болгарської компанії,

– повідомили у "Булгаргазі".

Нині підготовка попередньої оцінки збитків, завданих діями "Газпрому" для Болгарії, перебуває в стадії завершення.