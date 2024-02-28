Болгария будет судиться с "Газпромом"

В Министерстве энергетики Болгарии объяснили, что сейчас правительство страны готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб.

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Например болгарская государственная компания "Булгаргаз" уже успела себе выбрать международную юридическую фирму, которая будет представлять ее в коммерческом арбитраже в сфере поставок нефти, газа и СПГ.

Напомним! "Газпром" прекратил поставлять газ в Болгарию и Польшу еще в конце апреля 2022, из-за того что страны не захотели открывать рублевые счета в "Газпромбанке".

Ранее российская компания вернула "Булгаргазу" платеж в долларах, несмотря на то, что контракт между двумя сторонами определял расчеты в этой валюте. Сейчас этот спор является одним из приоритетных для Болгарии.

Целью юридического анализа является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании,

– сообщили в "Булгаргазе".

Сейчас подготовка предварительной оценки убытков, нанесенных действиями "Газпрома" для Болгарии, находится в стадии завершения.