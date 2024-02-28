Болгария будет судиться с "Газпромом"
В Министерстве энергетики Болгарии объяснили, что сейчас правительство страны готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб.
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Например болгарская государственная компания "Булгаргаз" уже успела себе выбрать международную юридическую фирму, которая будет представлять ее в коммерческом арбитраже в сфере поставок нефти, газа и СПГ.
Ранее российская компания вернула "Булгаргазу" платеж в долларах, несмотря на то, что контракт между двумя сторонами определял расчеты в этой валюте. Сейчас этот спор является одним из приоритетных для Болгарии.
Целью юридического анализа является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании,
– сообщили в "Булгаргазе".
Сейчас подготовка предварительной оценки убытков, нанесенных действиями "Газпрома" для Болгарии, находится в стадии завершения.