Це може зробити парламентська більшість. Таким чином Україна все ж зможе отримати обіцяні 100 бронетранспортерів від болгарської сторони.
До теми Президент Болгарії наклав вето на передачу Україні 100 БТР
В уряді Болгарії сказали, що вето президента можна подолати
Болгарський прем'єр-міністр Ніколай Денков зазначив, що вето Радева щодо передачі 100 БТР Україні зможе подолати більшість народних обранців у парламенті.
Це вето подолають, тому я не бачу, що коментувати,
– сказав очільник уряду Болгарії.
Водночас міністерка закордонних справ країни Марія Габріель висловила розчарування з приводу вето, накладеного на угоду про постачання Україні бронетехніки. Габріель підкреслила, що потреба в 100 бронетранспортерах з озброєння МВС, призначених для Болгарії, відпала.
"Рішення було узгоджене з необхідними структурами, щоб зробити позицію Болгарії чіткою", – наголосила очільниця болгарського МЗС.
Вона також наголосила, що якщо дебати з приводу постачання Україні БТР призведуть до того, що болгар знову запевнять у "втраченій необхідності передати техніку", але "задекларують солідарність з Україною", то це лише питання часу, коли Народні збори виконають свою роботу. Габріель також впевнена, що позиція болгарського парламенту стосовно передачі Україні техніки, з моменту ухвалення рішення, не змінилася.
Президент Болгарії наклав вето на БТР для України
- Болгарський парламент 22 листопада ратифікував закон про передачу Україні 100 списаних БТР зі складів Міністерства внутрішніх справ країни. Підтримали угоду 152 депутати, виступили проти – 57.
- Однак уже 4 грудня президент Болгарії Румен Радев наклав вето на цей документ. Зокрема, цей закон повернули на обговорення до парламенту.
- Своє рішення Радев пояснив тим, що депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі". Ба більше, він запевнив, що ці бронетранспортери потрібні Болгарії для охорони своїх кордонів.