Это может сделать парламентское большинство. Таким образом, Украина все же сможет получить обещанные 100 бронетранспортеров от болгарской стороны.
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В правительстве Болгарии сказали, что вето президента можно преодолеть
Болгарский премьер-министр Николай Денков отметил, что вето Радева по передаче 100 БТР Украине сможет преодолеть большинство народных избранников в парламенте.
Это вето преодолеют, поэтому я не вижу, что комментировать,
– сказал глава правительства Болгарии.
В то же время, министр иностранных дел страны Мария Габриэль выразила разочарование по поводу вето, наложенного на соглашение о поставках Украине бронетехники. Габриэль подчеркнула, что потребность в 100 бронетранспортерах из вооружения МВД, предназначенных для Болгарии, отпала.
"Решение было согласовано с необходимыми структурами, чтобы сделать позицию Болгарии четкой", – подчеркнула глава болгарского МИД.
Она также подчеркнула, что если дебаты по поводу поставки Украине БТР приведут к тому, что болгар снова уверят в "упущенной необходимости передать технику", но "задекларируют солидарность с Украиной", то это лишь вопрос времени, когда Народное собрание сделает свою работу. Габриэль также уверена, что позиция болгарского парламента относительно передачи Украине техники с момента принятия решения не изменилась.
Президент Болгарии ветировал БТР для Украины
- Болгарский парламент 22 ноября ратифицировал закон о передаче Украине 100 списанных БТР из складов Министерства внутренних дел. Поддержали соглашение 152 депутата, выступили против – 57.
- Однако уже 4 декабря президент Болгарии Румен Радев наложил вето на этот документ. В частности, этот закон был возвращен на обсуждение в парламент.
- Свое решение Радев объяснил тем, что депутаты якобы "не были достаточно ознакомлены с конкретными условиями передачи". Более того, он заверил, что эти бронетранспортеры нужны Болгарии для охраны своих границ.