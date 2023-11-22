Парламент Болгарии ратифицировал соглашение, принятое двумя оборонными ведомствами, по поставкам БТР для Украины. Это произошло в среду, 22 ноября.
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Кто проголосовал "за" и "против"
По данным местных СМИ, это соглашение поддержали 152 человека. Против ее ратификации выступили 57 парламентариев. Среди парламентариев не было воздержавшихся.
Передачу Украине БТР поддержали представители 4-х партий: ГЕРБ-ОДФ, "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария", ITN, "Движение за права и свободы". Против этого проголосовали 2 политсилы с пророссийскими взглядами, а именно "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия".
Что получит Украина
Как пишет Novs, Болгария передаст Украине 100 старых БТР с имеющимся вооружением, а также запасные части для обслуживания этой техники. Бронетранспортеры были куплены десятилетия назад, когда в этой стране был еще коммунистический режим.
К слову, наше государство получит эту технику бесплатно. София впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину передает Силам обороны тяжелую технику официально и без посредников.
Другие новости о военной поддержке Украины
- Напомним, представитель Пентагона Сабрина Сингх опровергла информацию о том, что США якобы снизили поставки снарядов Украине на 30% из-за войны между ХАМАС и Израилем. Она подчеркнула, что Вашингтон обеспечил Силы обороны всем необходимым для наступательных действий.
- Как сообщалось ранее, основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналц отметил, что Германия придерживается обещания по увеличению военной помощи Украине в 2 раза. Он назвал огромной сумму оборонного пакета в 1,3 миллиарда евро.