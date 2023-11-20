Ведь Гебрев производит поставляемые Украине шары и танковые снаряды советского образца. По словам журналистов, говорится об ориентировочно 40% шаров и снарядов, которые ВСУ используют на фронте.
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Что известно о беспокойстве производителя оружия в Болгарии
Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, как их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства – это проблема,
– заявил бизнесмен.
Он отметил, что в Болгарии не задержали и не привлекли к ответственности ни одного российского агента из-за его отравления, вероятно, "Новичком" в 2015 и взрывы на объектах Emco в 2011 и 2022 годах.
"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – сказал болгарский бизнесмен.
Эмилиан Гебрев заметил, что это следствие постоянного влияния Москвы на болгарское правительство.
Российские угрозы (означают), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО,
– убежден владелец компании.
Военная помощь Украине: последние новости
- Нидерланды выделят Украине дополнительные 2 миллиарда евро. Эти деньги должны пойти на военные нужды. В частности, на боеприпасы и техническое обслуживание уже поставленного оружия.
- Владимир Зеленский недавно рассказывал, что Украина вместе с США будет производить оружие. Это важно для Украины, если поддержка партнеров пошатнется.
- В то же время основатель ОО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что Силам обороны нужно увеличить количество некоторых наименований оружия. Речь идет о "глушилках", фронтовом ПВО, F-16 и комплексах Patriot.