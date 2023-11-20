Адже Гебрев виробляє кулі та танкові снаряди радянського зразка, що поставляються Україні. За словами журналістів, мовиться про орієнтовно 40% куль та снарядів, які ЗСУ використовують на фронті.

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Що відомо про занепокоєння виробника зброї в Болгарії

Росіяни дуже зацікавлені нашими об'єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази – це проблема,

– заявив бізнесмен.

Він зауважив, що в Болгарії не затримали та не притягнули до відповідальності жодного російського агента через його отруєння, ймовірно, "Новічком" у 2015 році та вибухи на об'єктах Emco у 2011 та 2022 роках.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – сказав болгарський бізнесмен.

Еміліан Гебрев зауважив, що це наслідок постійного впливу Москви на болгарський уряд.

Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО,

– переконаний власник компанії.

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