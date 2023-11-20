Адже Гебрев виробляє кулі та танкові снаряди радянського зразка, що поставляються Україні. За словами журналістів, мовиться про орієнтовно 40% куль та снарядів, які ЗСУ використовують на фронті.
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Що відомо про занепокоєння виробника зброї в Болгарії
Росіяни дуже зацікавлені нашими об'єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази – це проблема,
– заявив бізнесмен.
Він зауважив, що в Болгарії не затримали та не притягнули до відповідальності жодного російського агента через його отруєння, ймовірно, "Новічком" у 2015 році та вибухи на об'єктах Emco у 2011 та 2022 роках.
"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – сказав болгарський бізнесмен.
Еміліан Гебрев зауважив, що це наслідок постійного впливу Москви на болгарський уряд.
Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО,
– переконаний власник компанії.
Військова допомога Україні: останні новини
- Нідерланди виділять Україні додаткові 2 мільярди євро. Ці гроші мають піти на військові потреби. Зокрема, на боєприпаси й технічне обслуговування вже поставленої зброї.
- Володимир Зеленський нещодавно розповідав, що Україна разом з США виготовлятиме зброю. Це важливо для України, якщо підтримка партнерів похитнеться.
- Водночас засновник ГО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний розповів, що Силам оборони потрібно збільшити кількість деяких найменувань зброї. Мовиться про "глушилки", фронтове ППО, F-16 та комплекси Patriot.