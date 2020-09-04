З фінської лабораторії Verifin зникли зразки аналізів болгарського підприємця підприємця-зброяра Омеляна Гебрева. Його отруїли в 2015 році речовиною, яка, ймовірніше, належала до родини "Новачка".

Про це повідомили The Insider і Bellingcat.

Зверніть увагу Bellingcat знайшли схожість в отруєнні росіянина Навального і болгарина Гебрева

За даними розслідування, сам Гебрев звернувся в лабораторію навесні 2020 року, щоб запросити аналізи. Проте там заявили, що зразків у них немає. Крім цього, напередодні у лабораторії йшлося що вони повинні зберігатися 5 років – до 18 червня 2020 року.

Через зникнення зразків 25 серпня прокуратура Болгарії вимушено призупинила розслідування у справі про отруєння Гебрева і його сина, щоб уникнути закінчення терміну давності.

Що спільного з отруєнням Навального?

Перші дослідження фінської лабораторії показали, що Гебрева намагалися отруїти отруйною речовиною. Припускають, що цією речовиною може бути розроблений в СРСР "Новачок".

Для того, щоб довести отруєння Гебрева "Новачком", треба провести нові тести з його зразками. Однак лабораторія не змогла повернути їх. Вони також не знають, куди зникли аналізи. Бізнесмен побоюється, що вони їх могли знищити.

Що таке "Новачок"? Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.



Їх розробили в СРСР в Державному союзному Науково-дослідному інституті, розташованому в Москві.



Агенти групи "Новачок" – одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Ця речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до летального результату, воно може спричинити параліч. Ураження від цієї речовини – практично невиліковне.

Що відомо про отруєння Гебрева

Болгарського бізнесмена та торговця зброєю Омельяна Гебрева отруїли у квітні 2015 року. Гебрева та Навального могли отруїти тією ж чи дуже схожою речовиною

Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху на Гебрева є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням групи Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки — генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов.