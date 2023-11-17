Нідерланди є однією тих десятків країн, які на саміті НАТО у Вільнюсі, зобов'язалися надавати Україні довгострокову підтримку.
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Скільки коштів виділять Україні
Тому країна продовжує постійно допомагати нашій державі. Так, у 2024 році вона виділить Україні додаткові 2 мільярди євро. Ці гроші мають піти переважно на військові потреби. Зокрема, йдеться про боєприпаси й технічне обслуговування вже поставленої зброї.
Крім того, з виділених коштів Нідерланди хочуть зробити внесок у посилення української ППО для того, щоб вона змогла протистояти атакам Росії на об'єкти критичної інфраструктури.
Також партнер планує взяти участь у відновленні України та підвищенні її кібербезпеки. Ба більше, Нідерланди розраховують продовжити навчання українських військових у наступному році.
У Зеленського відреагували
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував дружній крок від союзника.
Підтримка України у війні проти Росії залишається непохитною. Дуже дякую всім нашим союзникам, які допомагають Україні. У росіян не вийде розхитати нашу демократичну коаліцію,
– написав посадовець.
Військова допомога для України: останні новини
- Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Вона надасть 10 додаткових танків Leopard 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog.
- Литва передала Україні пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Вони мають розширити оперативні можливості систем NASAMS, які раніше надали Норвегія і США.
- З початку повномасштабної війни по липень 2023 року 70 відсотків усієї допомоги, яку надавали Україні, надійшло від США та ЄС. Євросоюз виділив 90, а США – 70 мільярдів доларів.