Нидерланды являются одной из десятков стран, которые на саммите НАТО в Вилюнюсе обязались оказывать Украине долгосрочную поддержку.

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Сколько средств выделят Украине

Поэтому страна продолжает постоянно помогать нашему государству. Так, в 2024 году она выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро. Эти деньги должны пойти преимущественно на военные нужды. В частности, речь идет о боеприпасах и техническом обслуживании уже поставленного оружия.

Кроме того, за счет выделенных средств Нидерланды хотят внести вклад в усиление украинской ПВО для того, чтобы она смогла противостоять атакам России на объекты критической инфраструктуры.

Также партнер планирует принять участие в восстановлении Украины и повышении ее кибербезопасности. Более того, Нидерланды рассчитывают продолжить обучение украинских военных в следующем году.

У Зеленского отреагировали

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал дружеский шаг от союзника.

Поддержка Украины в войне против России остается непоколебимой. Большое спасибо всем нашим союзникам, которые помогают Украине. У россиян не получится расшатать нашу демократическую коалицию,

– написал чиновник.

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