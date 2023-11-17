Нидерланды являются одной из десятков стран, которые на саммите НАТО в Вилюнюсе обязались оказывать Украине долгосрочную поддержку.
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Сколько средств выделят Украине
Поэтому страна продолжает постоянно помогать нашему государству. Так, в 2024 году она выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро. Эти деньги должны пойти преимущественно на военные нужды. В частности, речь идет о боеприпасах и техническом обслуживании уже поставленного оружия.
Кроме того, за счет выделенных средств Нидерланды хотят внести вклад в усиление украинской ПВО для того, чтобы она смогла противостоять атакам России на объекты критической инфраструктуры.
Также партнер планирует принять участие в восстановлении Украины и повышении ее кибербезопасности. Более того, Нидерланды рассчитывают продолжить обучение украинских военных в следующем году.
У Зеленского отреагировали
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал дружеский шаг от союзника.
Поддержка Украины в войне против России остается непоколебимой. Большое спасибо всем нашим союзникам, которые помогают Украине. У россиян не получится расшатать нашу демократическую коалицию,
– написал чиновник.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Она предоставит 10 дополнительных танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog.
- Литва передала Украине пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам NASAMS. Они должны расширить оперативные возможности систем NASAMS, ранее предоставленных Норвегией и США.
- С начала полномасштабной войны по июль 2023 года 70 процентов всей помощи, предоставленной Украине, поступило от США и ЕС. Евросоюз выделил 90, а США – 70 миллиардов долларов.