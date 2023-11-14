Об этом 24 Каналу рассказал основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. Он убежден, что Силы обороны способны остановить атаки агрессора на Востоке, начатые им в октябре.

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Как Украине остановить наступление агрессора

Россия имеет существенные проблемы с логистикой на Юге, поэтому это направление боевых действий не является для них перспективным. На Востоке таких проблем агрессор не имеет, из-за чего и пытается проводить там наступательные действия.

Но, несмотря на это, Силы обороны способны этому противодействовать благодаря тому, что уже долгое время стабильно удерживают свои позиции на Донбассе.

"(Для остановки врага – 24 Канал) нужно заранее строить 2 и 3 линии обороны, чтобы при необходимости отступить на них и контратаковать врага с защищенных позиций. Для этого нужно иметь достаточно инженерной техники и строительных материалов", – объяснил военный эксперт.

Павел Нарожный о нуждах украинской армии: смотрите видео

Чего не хватает украинским военным

Для того чтобы противодействовать вражеским дронам, украинским военным не хватает "глушилок". Такие системы позволяют "садить" вражеские БПЛА, когда те приближаются к украинским позициям.

Также нашим защитникам не хватает фронтовой ПВО, которая прикрывала бы наши группировки от вражеской авиации. Недавно Юрий Игнат сообщил, что на одной только Херсонщине оккупанты могут выпускать по украинской территории до ста авиабомб. Для эффективного противодействия этой угрозе силам обороны требуются F-16 и комплексы Patriot.

Обратите внимание! Актуальной остается потребность и в разведывательных и ударных дронах, а также в дальнобойных ракетах. Согласно этой потребности правительство перенаправило на закупку беспилотников 43 млрд гривен налогов их местных бюджетов. Также чиновники подтверждают, что разработки украинских дальнобойных ракет уже имеют определенные успехи.

"В условиях войны такого масштаба недостаток определенного вооружения неизбежен. И об этом честно говорил Валерий Залужный в своих последних публикациях. Но несмотря на это, на каждом из проблемных направлений Украина проводит активную работу: как своими силами, так и привлекая помощь партнеров", – рассказал Нарожный.

Какое вооружение ожидает Украина