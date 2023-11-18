Соответствующую информацию президент Украины сообщил накануне, 17 ноября, в ходе вечернего обращения. Зеленский даже анонсировал конференцию, пишет 24 Канал.

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Что известно о совместном производстве оружия из США

Президент Украины заявил, что мы вместе с Соединенными Штатами активно двигаемся по совместному производству оружия.

По словам Зеленского, во время его визита в США в сентябре 2023 года они с Байденом договорились о вполне конкретных вещах, которые могут сделать вместе. Украинский лидер заверил, что это точно усугубит и американцев, и украинцев, и наших партнеров.

Совместное производство всегда усиливает. На днях во время переговоров с участием Андрея Ермака и нашей правительственной команды обсудили конкретику. В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, правительственных чиновников и других государственных деятелей – всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны,

– объяснил Зеленский.

По его словам, в развитие Форума оборонных индустрий, который прошел в сентябре, готовят форум в Вашингтоне и проводят соответствующую работу с вооружением как в Украине, так и в США.

Президент поблагодарил Байдена и его команду, а также обе партии Конгресса.

"А также я хочу особо отметить американские оборонные компании и партнеров в Европе – всех, кто реально наполняет содержанием защиту свободы. В настоящее время всем нам нужно быть максимально результативными, чтобы время жизни наших детей и внуков не было украдено войной", – призвал Зеленский.

Президент дал поручение Генштабу и Минобороны