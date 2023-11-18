Соответствующую информацию президент Украины сообщил накануне, 17 ноября, в ходе вечернего обращения. Зеленский даже анонсировал конференцию, пишет 24 Канал.
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Что известно о совместном производстве оружия из США
Президент Украины заявил, что мы вместе с Соединенными Штатами активно двигаемся по совместному производству оружия.
По словам Зеленского, во время его визита в США в сентябре 2023 года они с Байденом договорились о вполне конкретных вещах, которые могут сделать вместе. Украинский лидер заверил, что это точно усугубит и американцев, и украинцев, и наших партнеров.
Совместное производство всегда усиливает. На днях во время переговоров с участием Андрея Ермака и нашей правительственной команды обсудили конкретику. В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, правительственных чиновников и других государственных деятелей – всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны,
– объяснил Зеленский.
По его словам, в развитие Форума оборонных индустрий, который прошел в сентябре, готовят форум в Вашингтоне и проводят соответствующую работу с вооружением как в Украине, так и в США.
Президент поблагодарил Байдена и его команду, а также обе партии Конгресса.
"А также я хочу особо отметить американские оборонные компании и партнеров в Европе – всех, кто реально наполняет содержанием защиту свободы. В настоящее время всем нам нужно быть максимально результативными, чтобы время жизни наших детей и внуков не было украдено войной", – призвал Зеленский.
Президент дал поручение Генштабу и Минобороны
- Российские захватчики начали поднимать МиГ-31К в небо на несколько часов. Самолет может нести тяжело сбивать ракеты "Кинжал". Так что тревога кое-где длится 3,5 часа.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что России ничего не мешает постоянно держать в небе МиГ-31К. То есть враг может поднимать в небо поочередно один – два самолета, и такое может повторяться постоянно. Да, это будет изнашивать моторесурс самолета, однако у Кремля есть предприятия, которые могут ремонтировать самолеты и продлевать их жизнь. В то же время украинцы страдают от тревог, ведь вынуждены прекратить работу, учебу и находиться в укрытиях.
- Именно поэтому Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Министерству обороны Украины. Оно касается реагирования на носителей "Кинжалов", которые останавливают Украину на часы из-за воздушной тревоги. Президент заявил: "Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны ".