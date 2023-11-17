Зеленский рассказал, что дал поручение Генеральному штабу и Минобороны. Президент ждет предложений.

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Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинджалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны.

– подчеркнул президент.

Он отметил, что этого ожидают миллионы людей. К слову, ранее Зеленский подчеркнул, что возможности украинского ПВО – увеличиваются. Хотя и не обо всем можно сейчас говорить.

Зеленский провел заседание Ставки

Ответный вопрос Зеленский нарушил во время очередного заседания Ставки. Там обсудили вопросы обеспечения сил обороны на следующий год. В частности, докладывал министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал о нуждах воинов ВСУ в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах. Кроме того, конечно, обсудили ситуацию на фронте. Известно, что украинский лидер заслушал доклад Валерия Залужного и Александра Сырского.