Зеленський розповів, що дав доручення Генеральному штабу та Міноборони. Наразі президент чекає пропозицій.

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Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв «кинджалів», які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни,

– наголосив президент.

Він зауважив, що цього чекають мільйони людей. До слова, раніше Зеленський наголосив, що можливості української ППО – збільшуються. Хоча й не про все можна зараз говорити.

Зеленський провів засідання Ставки

Відповідне питання Зеленський порушив під час чергового засідання Ставки. Там обговорили питанням забезпечення Сил оборони на наступний рік. Зокрема, доповідав міністр оборони Рустем Умєров. Він розповів про потреби воїнів ЗСУ у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах. Окрім того, звичайно, обговорили ситуацію на фронті. Відомо, що український лідер заслухав доповіді Валерія Залужного та Олександра Сирського.