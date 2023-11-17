Тривоги, які оголошують через зліт МіГ-31, тривають по кілька годин. глава держави доручив шукати рішення, щоб уникнути цього.
Дивіться також Маємо таку проблему для країни, – Ігнат розповів, чи може Росія постійно тримати в небі МіГ-31К
Обговорили важливі питання
Володимир Зеленський доручив розв'язати цю проблему Міноборони, Генштабу та Кабміну. Загалом, засідання було присвячене питанням забезпечення Сил оборони на наступний рік.
Крім цього, під час Ставки Головнокомандувача обговорили також ситуацію на фронті. Президент прослухав доповіді Сирського, Тарнавського, Залужного, Москальова та Содоля.
Прослухали велику доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України,
– написав Зеленський.
Також увагу приділили реалізації поточних контрактів військово-промислового комплексу країни.
Зеленський сказав, яка зима очікує Україну
- Президент Володимир Зеленський попередив, що взимку Росія може вдатися до ракетних обстрілів енергосистеми України, як торік. Глава держави оцінив готовність України до атак Росії, а також потенціал противника.
- Зеленський висловив думку, що наразі Україна краще готова до обстрілів, аніж торік. Зокрема, як каже президент, Україна в кращому становищі з погляду ППО.
- Водночас глава держави висловив сумнів, що Росія використовуватиме менше зброї дня нових атак на енергомережі України.