Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росії нічого не заважає постійно тримати в небі літак МіГ-31К. Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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У росіян можуть бути проблеми з "Кинджалами"

Спікер розповів, що в Росії є достатньо літаків типу МіГ-31К. Водночас він припустив, що в росіян можуть бути проблеми з аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Зверніть увагу. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що Росія наразі має 80 "Кинджалів".

Також Юрій Ігнат зазначив, що російські літаки МіГ-31К можуть злітати будь-коли. Він пригадав про зліт одного МіГ-31К, який провів дві дозаправки в небі. Через це повітряна тривога в Україні тривала три з половиною години.

За його словами, росіянам нічого не заважає підіймати в небо по черзі один – два літаки й таке може повторюватися постійно.

Спікер підкреслив, що через часті польоти використовується моторесурс літака, тобто повітряне судно зношується. Однак Ігнат додав, що в Росії є підприємства, які можуть ремонтувати літаки та продовжувати їхнє життя.

Маємо таку проблему для країни, що тривоги стаються частіше й від цього страждають українці,

– резюмував Ігнат.

В Україні можуть зробити маркування тривог за рівнем небезпеки

Після того, як росіяни за допомогою МіГ-31К почали патрулювати Чорне море, в Україні розпочалися дискусії щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу під час польотів носія "Кинджала".

Річ у тім, що від тривалих повітряних тривог страждають бізнес та економіка, не працюють сервіси, а діти не ходять до школи.

Юрій Ігнат заявив, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави.

Він наголосив, що це рішення є непростим, оскільки загроза нікуди не зникає – "Кинджал", запущений з МіГ-31К, може дістати в будь-яку точку України за короткий проміжок часу.

Речник зазначив, що наразі тривають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки: