Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что России ничего не мешает постоянно держать в небе самолет МиГ-31К. Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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У россиян могут быть проблемы с "Кинжалами"

Спикер рассказал, что в России достаточно самолетов типа МиГ-31К. В то же время он предположил, что у россиян могут быть проблемы с аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Обратите внимание. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что Россия сейчас имеет 80 "Кинжалов".

Также Юрий Игнат отметил, что российские самолеты МиГ-31К могут взлетать в любое время. Он вспомнил о взлете одного МиГ-31К, который провел две дозаправки в небе. Поэтому воздушная тревога в Украине длилась три с половиной часа.

По его словам, россиянам ничего не мешает поднимать в небо поочередно один – два самолета и такое может повторяться постоянно.

Спикер подчеркнул, что из-за частых полетов используется моторесурс самолета, то есть воздушное судно изнашивается. Однако Игнат добавил, что у России есть предприятия, которые могут ремонтировать самолеты и продлевать их жизнь.

Есть такая проблема для страны, что тревоги случаются чаще и от этого страдают украинцы,

– резюмировал Игнат.

В Украине могут произвести маркировку тревог по уровню опасности

После того, как россияне с помощью МиГ-31К начали патрулировать Черное море, в Украине начались дискуссии о том, отменять ли воздушную тревогу во время полетов носителя "Кинжала".

Дело в том, что от продолжительных воздушных тревог страдают бизнес и экономика, не работают сервисы, а дети не ходят в школу.

Юрий Игнат заявил, что решение относительно того, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства.

Он подчеркнул, что это решение непростое, поскольку угроза никуда не исчезает – "Кинжал", запущенный с МиГ-31К, может достать в любую точку Украины за короткий промежуток времени.

Спикер отметил, что сейчас продолжаются разговоры о градации и маркировке тревог по уровню опасности: