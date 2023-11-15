Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону наголосив, що загроза ракетних ударів "Кинджалами" залишається реальною. Про це пише 24 Канал.

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Чи скасують в Україні повітряні тривоги під час зльоту МіГ-31К

Ігнат заявив, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави. Він зазначив, що в будь-якому випадку таке рішення є непростим, адже загроза нікуди не зникає – "Кинджал", запущений з МіГ-31К, може дістати в будь-яку точку нашої держави.

Речник Повітряних сил зазначив, що від тривалих повітряних тривог дійсно страждають бізнес та економіка, не працюють сервіси, а діти не ходять до школи. Тому наразі тривають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки:

помаранчевий,

жовтий,

червоний.

Повітряні сили будуть виконувати те, що ухвалить вище керівництво держави. Принагідно Юрій Ігнат нагадав, що телеграм-канал Повітряних сил оперативно інформує суспільство щодо всіх повітряних загроз.

В Україні почастішали тривалі повітряні тривоги