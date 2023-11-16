Украинский лидер подчеркнул, что хочет поблагодарить всех защитников украинского неба. Они каждый день и каждую ночь находятся на боевых дежурствах. Зеленский сообщил, что в ночь на 16 ноября удалось сбить 16 "Шахедов".

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Благодарю всех летчиков и инженеров Воздушных сил Украины, всех наших зенитчиков и воинов мобильных огневых групп. Каждый раз, когда у них есть результат, это результат для всего государства. Это спасение для наших людей, для наших городов, для украинской инфраструктуры,

– подчеркнул президент.