Нагадаємо, Сенат проголосував за додаткові 60,1 мільярда доларів США Україні у рамках великого пакету допомоги. Однак Майк Джонсон відмовився виносити законопроєкт на голосування в Палату представників. Він зазначає, що за відсутності рішення щодо безпеки кордонів США, не стане цього робити.

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Слова Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск емоційно звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона після атаки Росію на Одесу.

Подивіться на Одесу, пане Джонсоне! Скільки ще аргументів вам потрібно, що ухвалити рішення?

– поцікавився Туск.

Зазначимо, що внаслідок російських ударів 15 березня загинуло 21 особа, постраждало – ще 75 українців. Зазначається, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, а коли на місце прибули рятувальники – знову вдарив у те ж саме місце. В Одесі оголосили день жалоби.

Що відомо про допомогу від США