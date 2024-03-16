Напомним, Сенат проголосовал за дополнительные 60,1 миллиарда долларов США Украине в рамках большого пакета помощи. Однако Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование в Палату представителей. Он отмечает, что при отсутствии решения по безопасности границ США, не станет этого делать.

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Слова Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону после атаки России на Одессу.

Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, что принять решение?

– поинтересовался Туск.

Отметим, что в результате российских ударов 15 марта погиб 21 человек, пострадало – еще 75 украинцев. Отмечается, что враг ударил по гражданской инфраструктуре, а когда на место прибыли спасатели – снова ударил в то же самое место. В Одессе объявили день траура.

Что известно о помощи от США