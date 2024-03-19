Сполучені Штати Америки розглядають нові методи надання допомоги. Республіканець Ліндсі Грем повідомив під час брифінгу в Києві про можливість переходу від грантів до безвідсоткових кредитів, що може знайти підтримку в Конгресі, – повідомляє 24 Канал.

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Україна – не Ірак, не Афганістан

"Я розмовляв зі спікером (Джонсоном – 24 Канал) до того, як приїхав сюди. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною. Не лише серед республіканців, а й серед демократів", – сказав політик.

Сенатор Грем, який виступає за новий підхід до допомоги Україні, також зазначив, що ця ідея має підтримку колишнього президента США Дональда Трампа. Він висловив сподівання, що новий проєкт допомоги буде ухвалений "найближчими днями, не тижнями", після прийняття внутрішнього бюджету США.

70% сенаторів-республіканців розуміють необхідність допомагати Україні,

– додав сенатор.

Під час брифінгу в Києві сенатор Грем неодноразово наголошував на важливості підтримки України, але також нагадав про внутрішні виклики, з якими стикаються Сполучені Штати, зокрема питання міграційної кризи та зміцнення кордону з Мексикою.

Політик звернувся до українського народу зі словами підтримки, водночас акцентуючи на необхідності врахування американських інтересів. Він висловив захоплення стійкістю українців, які продовжують боротьбу за свою країну, попри всі виклики.

Коли я приїду додому, я розповім: це (Україна – 24 Канал) не Ірак та Афганістан. Люди тут хочуть боротися. Ви вистояли. У вас майже нічого не було. Ви повинні були впасти через чотири тижні. Через два роки ви все ще боретесь. Ми збираємося допомогти вам. Але треба також розуміти, що американські платники податків і американський народ теж мають потреби.

За словами сенатора, підтримка України є важливою не лише з погляду моральних зобов'язань, але і як стратегічний крок у протистоянні глобальним викликам, які ставить перед світовою спільнотою агресія Росії.

Загалом США продовжують шукати шляхи для забезпечення ефективної підтримки України у її боротьбі за незалежність та суверенітет. Нові форми допомоги, такі як безвідсоткові кредити, можуть стати ключовим елементом у цій підтримці.

Згадаємо наостанок, що не так давно Сенат США підтримав виділення на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 мільярдів доларів. З цієї суми понад 60 мільярдів передбачено для нашої держави.

Однак аби відповідний законопроєкт набув чинності, необхідно, щоб його підтримали конгресмени й спікер у Палаті представників США.