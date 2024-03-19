Глави МЗС Данії та Литви говорять, що питання про введення іноземного контингенту на територію України на порядку денному поки немає. Це тому, що Євросоюз не перебуває у відкритому конфлікті з Росією.

Дивіться також У ВМС розповіли, чому росіяни відмовилися від висадки десанту під Одесою

Чи справді в Україні є війська НАТО

В Україні, очевидно, є союзницькі війська, тому що у всіх посольствах є охорона і люди, які захищають послів тощо. І це нормально – і це всім відомо. Тож, знаєте, не можна сказати, що у вас в країні повністю відсутні західні військові – вони там є,

– прокоментував Глен Грант.

Він пояснив, що можуть робити західні війська. За його словами, головна їхня цінність у тому, що вони можуть допомогти в навчанні та кадровій роботі. Але все це стане можливим тільки тоді, якщо українські військові приймуть таку допомогу.

Для тренувань на полігонах і для співробітників Генерального штабу присутність військ НАТО була би дуже помічна. Але не всі готові відрядити своїх солдатів і офіцерів.

"Що потрібно зробити, щоб змінити погляди союзників? Я думаю, якщо Франція вирішить відрядити своїх солдатів, то інші країни досить швидко наслідуватимуть її приклад", – упевнений підполковник.

"Військові занадто горді": Глен Грант звернув увагу на неочевидну проблему

Макрон має рацію, коли говорить про можливість відрядження до України західних військ, але я пропоную допомогу вже десять років. Ніхто не дзвонить мені і не каже: "Глене, ти можеш приїхати і допомогти з чимось військовим?" До мене постійно звертаються з інших організацій, але військові занадто горді, щоб попросити допомоги з персоналом, тренуваннями тощо. Я і деякі мої друзі пропонували приїхати. Але наразі можливості щось робити є нульовими. Я не знаю, чи це бюрократія, чи це відсутність моральної сміливості, чи керівництво просто не хоче цього – я не знаю,

– висловився він.

Тож поки що розмови про введення західних військ в Україну залишаються розмовами. Водночас напрочуд добре, що їх ведуть. Чому так – читайте в поясненні політолога Ігоря Рейтеровича для 24 Каналу.