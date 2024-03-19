Главы МИД Дании и Литвы говорят, что вопроса о введении иностранного контингента на территорию Украины на повестке дня пока нет. Это потому, что Евросоюз не находится в открытом конфликте с Россией.

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Действительно ли в Украине есть войска НАТО

В Украине, очевидно, есть союзнические войска, потому что во всех посольствах есть охрана и люди, которые защищают послов и тому подобное. И это нормально – и это всем известно. Поэтому, знаете, нельзя сказать, что у вас в стране полностью отсутствуют западные военные – они там есть,

– прокомментировал Глен Грант.

Он объяснил, что могут делать западные войска. По его словам, главная их ценность в том, что они могут помочь в обучении и кадровой работе. Но все это станет возможным только тогда, если украинские военные примут такую помощь.

Для тренировок на полигонах и для сотрудников Генерального штаба присутствие войск НАТО было бы очень полезно. Но не все готовы отправить своих солдат и офицеров.

"Что нужно сделать, чтобы изменить взгляды союзников? Я думаю, если Франция решит отправить своих солдат, то другие страны довольно быстро последуют ее примеру", – уверен подполковник.

"Военные слишком гордые": Глен Грант обратил внимание на неочевидную проблему

Макрон прав, когда говорит о возможности отправить в Украину западные войска, но я предлагаю помощь уже десять лет. Никто не звонит мне и не говорит: "Глен, ты можешь приехать и помочь с чем-то военным?" Ко мне постоянно обращаются из других организаций, но военные слишком гордые, чтобы попросить помощи с персоналом, тренировками и тому подобное. Я и некоторые мои друзья предлагали приехать. Но пока возможности что-то делать нулевые. Я не знаю, бюрократия ли это, или это отсутствие моральной смелости, или руководство просто не хочет этого – я не знаю,

– высказался он.

Пока разговоры о введении западных войск в Украину остаются разговорами. В то же время хорошо, что их ведут. Почему так – читайте в объяснении политолога Игоря Рейтеровича для 24 Канала.