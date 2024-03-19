Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск на поле боя в Украине. Детали – в эксклюзивном комментарии 24 Канала.
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По словам министра иностранных дел, пока никаких переговоров по отправке войск не ведется. Расмуссен говорит, что Евросоюз не находится в открытом конфликте с Россией.
"Мы понимаем, что вы, украинцы, на самом деле боретесь в нашей войне, но солдаты на фронте – этого совсем нет на столе переговоров", – сказал министр.
Союзники не придут к консенсусу
Кроме того, идею введения западных войск в Украину прокомментировал 24 Каналу и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, союзники не смогут об этом договориться.
По словам Ландсбергиса, опыт показывает, что европейские лидеры часто не могут прийти к согласию по другим вопросам. Поэтому, по мнению литовского министра, такое развитие событий маловероятно.
"Мы не в состоянии договориться по менее чувствительным вопросам поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то подобном", – сказал он.
Габриелюс Ландсбергис добавил, что Литва готова рассмотреть все варианты и стать частью коалиций, которые помогут получить Киеву победу.
Почему заговорили о возможном привлечении западных войск
- Заявление Эмманюэля Макрона о вероятности отправки в Украину западных дало надежду украинцам, что партнеры проявят решительность при необходимости и недостатке оружия. Однако в самом Евросоюзе это предложение вызвало жаркие дискуссии. Большинство союзников заявили, что не готовы отправлять свои войска в Украину.
- В конце концов, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не имеет планов посылать своих военных в Украину. Он отметил, что союзники по НАТО и так предоставляют Украине беспрецедентную помощь, начиная с 2014 года.