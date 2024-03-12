Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что подходы разных стран постепенно меняются. К примеру, Германия когда-то говорила, что ни в коем случае не отправит Украине танки. Но это все же произошло.

Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе

Прошло некоторое время – и в некоторых странах уже рассматривают вероятность отправки собственных войск для миссий по разминированию и т.п. А это уже могут быть сотни людей с техникой.

Далее можно будет говорить и о других моментах. Думаю, что дискуссия будет продолжаться и в дальнейшем. Отдельные страны будут менять подходы и отношение к тому, что происходит, и будут менять позицию,

– сказал Рейтерович.

Чем закончатся такие дискуссии

Как отметил Рейтерович, вероятнее всего, со временем в Украине таки будут определенные подразделения из других стран, которые будут помогать выполнять некоторые задачи. Конечным результатом всего должно стать вступление Украины в НАТО и создание здесь нескольких баз вблизи границы с Россией.

Желательно, чтобы там тоже дислоцировались союзники по Альянсу. Потому что по-другому сдерживать Россию в перспективе 20 – 30 лет просто не будет возможности,

– сказал Рейтерович.

Отправка войск НАТО в Украину: коротко