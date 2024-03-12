Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что подходы разных стран постепенно меняются. К примеру, Германия когда-то говорила, что ни в коем случае не отправит Украине танки. Но это все же произошло.
Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе
Прошло некоторое время – и в некоторых странах уже рассматривают вероятность отправки собственных войск для миссий по разминированию и т.п. А это уже могут быть сотни людей с техникой.
Далее можно будет говорить и о других моментах. Думаю, что дискуссия будет продолжаться и в дальнейшем. Отдельные страны будут менять подходы и отношение к тому, что происходит, и будут менять позицию,
– сказал Рейтерович.
Чем закончатся такие дискуссии
Как отметил Рейтерович, вероятнее всего, со временем в Украине таки будут определенные подразделения из других стран, которые будут помогать выполнять некоторые задачи. Конечным результатом всего должно стать вступление Украины в НАТО и создание здесь нескольких баз вблизи границы с Россией.
Желательно, чтобы там тоже дислоцировались союзники по Альянсу. Потому что по-другому сдерживать Россию в перспективе 20 – 30 лет просто не будет возможности,
– сказал Рейтерович.
Отправка войск НАТО в Украину: коротко
- В Европе продолжается дискуссия о возможности отправки некоторых войск стран НАТО в Украину. Так, во время пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск НАТО в Украину.
- Президент Чехии Петр Павел прокомментировал идеи отправки войск в Украину. Он считает это нормальным, но должно быть четкое разграничение между вспомогательной деятельностью и боевыми операциями.
- Макрон также собирается в ближайшее время посетить Украину. Накануне он также пообщался с Владимиром Зеленским.