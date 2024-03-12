Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що підходи різних країн поступово змінюються. До прикладу, Німеччина колись говорила, що в жодному разі не відправить Україні танки. Але це таки сталося.
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Минув певний час – і у деяких країнах вже розглядають ймовірність відправлення власних військ для місій з розмінування тощо. А це вже можуть бути сотні людей з технікою.
Далі можна буде говорити і про інші моменти. Думаю, що дискусія буде тривати і надалі. Окремі країни будуть змінювати підходи та ставлення до того, що відбувається, і будуть змінювати позицію,
– сказав Рейтерович.
Чим закінчаться такі дискусії
Як наголосив Рейтерович, найімовірніше, з часом в Україні таки будуть певні підрозділи з інших країн, які допомагатимуть виконувати деякі завдання. Кінцевим результатом усього має стати вступ України до НАТО та створення тут кількох баз поблизу кордону з Росією.
Бажано, щоб там теж дислокувалися союзники по Альянсу. Бо по-іншому стримувати Росію у перспективі 20 – 30 років просто не буде можливості,
– сказав Рейтерович.
Відправлення військ НАТО в Україну: коротко
- В Європі триває дискусія щодо можливості відправлення деяких військ країн НАТО до України. Так, під час пресконференції президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість відправки військ НАТО до України.
- Президент Чехії Петр Павел прокоментував ідеї відправлення військ до України. Він вважає це нормальним, але має бути чітке розмежування між допоміжною діяльністю та бойовими операціями.
- Макрон також збирається найближчим часом відвідати Україну. Напередодні він також поспілкувався із Володимиром Зеленським.