Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що підходи різних країн поступово змінюються. До прикладу, Німеччина колись говорила, що в жодному разі не відправить Україні танки. Але це таки сталося.

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Минув певний час – і у деяких країнах вже розглядають ймовірність відправлення власних військ для місій з розмінування тощо. А це вже можуть бути сотні людей з технікою.

Далі можна буде говорити і про інші моменти. Думаю, що дискусія буде тривати і надалі. Окремі країни будуть змінювати підходи та ставлення до того, що відбувається, і будуть змінювати позицію,

– сказав Рейтерович.

Чим закінчаться такі дискусії

Як наголосив Рейтерович, найімовірніше, з часом в Україні таки будуть певні підрозділи з інших країн, які допомагатимуть виконувати деякі завдання. Кінцевим результатом усього має стати вступ України до НАТО та створення тут кількох баз поблизу кордону з Росією.

Бажано, щоб там теж дислокувалися союзники по Альянсу. Бо по-іншому стримувати Росію у перспективі 20 – 30 років просто не буде можливості,

– сказав Рейтерович.

Відправлення військ НАТО в Україну: коротко