Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон збирається відвідати Україну найближчим часом.

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Продовжувати зусилля

Відповідна заява була опублікована після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з повідомленням, лідери обох країн домовилися перебувати в тісному контакті, зокрема у питанні візиту президента Франції в Україну, який має відбутися найближчими тижнями.

У Єлисейському палаці також Під час розмови Макрон також підтвердив "своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів".

Президент Франції "також підтвердив необхідність продовження роботи в рамках коаліції "Артилерія для України", створеної під головуванням США і Франції".

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