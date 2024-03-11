Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон збирається відвідати Україну найближчим часом.
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Продовжувати зусилля
Відповідна заява була опублікована після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.
Згідно з повідомленням, лідери обох країн домовилися перебувати в тісному контакті, зокрема у питанні візиту президента Франції в Україну, який має відбутися найближчими тижнями.
У Єлисейському палаці також Під час розмови Макрон також підтвердив "своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів".
Президент Франції "також підтвердив необхідність продовження роботи в рамках коаліції "Артилерія для України", створеної під головуванням США і Франції".
Чи може Франція відправити в Україну сухопутні війська
- Президент Франції зробив заяву, у якій не виключив можливість відправки в Україну військ НАТО. Це висловлювання Макрона породило безліч дискусій та реакцій. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню пояснив, як слід розуміти слова президента. Він наголосив, що наразі це питання не розглядають.
- Коли Макрон заявляв про ймовірність введення до України західних військ, він насправді закликав союзників подумати, чи все було зроблено, чи всі способи й методи допомоги Києву були випробувані, аби він зміг протистояти російській агресії.
- Мовиться не про відправку сухопутних військ, але про інші "схеми військової присутності", зокрема для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі.