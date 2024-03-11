Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон собирается посетить Украину в ближайшее время.
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Продолжать усилия
Соответствующее заявление было опубликовано после разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Согласно сообщению, лидеры обеих стран договорились находиться в тесном контакте, в частности в вопросе визита президента Франции в Украину, который должен состояться в ближайшие недели.
В Елисейском дворце также Во время разговора Макрон также подтвердил "свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам".
Президент Франции "также подтвердил необходимость продолжения работы в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", созданной под председательством США и Франции".
Может ли Франция отправить в Украину сухопутные войска
- Президент Франции сделал заявление, в котором не исключил возможность отправки в Украину войск НАТО. Это высказывание Макрона породило множество дискуссий и реакций. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню объяснил, как следует понимать слова президента. Он отметил, что пока этот вопрос не рассматривают.
- Когда Макрон заявлял о вероятности введения в Украину западных войск, он на самом деле призвал союзников подумать, все ли было сделано, или все способы и методы помощи Киеву были испытаны, чтобы он смог противостоять российской агрессии.
- Речь идет не об отправке сухопутных войск, но о других "схемах военного присутствия", в частности для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле.