Военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что пока нельзя говорить о пребывании контингента НАТО, как войск от блока. Ведь некоторые страны Альянса категорически против этого.

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Что могут делать в Украине войска НАТО

Решение о введении армии НАТО в Украину должны принять только по принципу консенсуса. Однако никто не запрещает каждой отдельной стране действовать по своему усмотрению и отправлять свои войска.

Относительно заявлений Эммануэля Макрона, то можно предположить, что говорить об участии войск Альянса – это его стратегический выбор. Вероятная цель этого – месседж для России, чтобы страна-агрессор чувствовала большую обеспокоенность и угрозу.

Англичане в свое время уже признавали, что их военные были на территории Украины, а некоторые находятся на постоянной основе. Можно предположить, что речь идет об отдельных инструкторах и специалистах в какой-то области, от которых нужны консультации или помощь на местах,

– рассказал Давид Шарп.

Например, это могут быть офицеры по связям, координации, передачи срочной информации. Кроме этого, гражданские сотрудники специальных служб. Также не надо забывать об инструкторах, которые могут обучать военных на территории Украины.

Можно предположить, что такое обучение более эффективно в Украине, а не, например, в Польше или Великобритании, которые расположены значительно дальше. На это нужно тратить время, логистику, возможно, больше средств.

Я не думаю, что говорится о непосредственном участии в боях. Об этом никто не говорит. Относительно того, что еще можно сделать, – это участие в разминировании территории Украины. Хотя разминирование в местах, которые близко к линии фронта, – это дополнительная угроза для военных. Также можно предположить участие в логистических делах, техобслуживании,

– отметил военный обозреватель.

Если даже такой небольшой контингент берет на себя определенные обязанности украинских военных и тем самым частично освобождает ресурсы для других миссий, то это уже большой вклад. Также это тот самый месседж России, которая должна думать, что Запад может решиться и на что-то большее.

Войска НАТО в Украине: контекст