Крозетто также подчеркнул, что такие страны как Франция и Польша, которые поддерживают идею отправки своих войск в Украину, не могут высказываться от имени всех стран-членов НАТО.

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Министр обороны Италии подчеркнул, что Франция и Польша могут говорить от себя, но не от имени НАТО, которое с начала вторжения России в Украину формально и добровольно оставалось вне войны.

Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла приводить такой аргумент сейчас после двух лет войны,

– заявил Крозетто.

В то же время он отметил, что превращение России в военную экономику делает страну-агрессора более оснащенной и гибкой в военном производстве, чем страны НАТО. Кроме того, глава итальянского Минобороны подчеркнул, что Украина права, говоря, что поставки вооружения с Запада происходят медленно.

"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", – сказал министр.

Крозетто также отметил важность того, чтобы Запад оказывал Украине полную поддержку, а также изучал альтернативные пути решения конфликта. Министр призвал к активизации усилий на дипломатических каналах для поиска решения конфликта.

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