Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, как следует понимать слова президента. Он отметил, что пока даже не стоит вопрос об отправке сухопутных войск в Украину.
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"Мы больше не в той же ситуации"
Когда Макрон заявлял о вероятности введения в Украину западных войск, он на самом деле призвал союзников подумать, все ли было сделано, все ли способы и методы помощи Киеву были испытаны, чтобы он смог противостоять российской агрессии.
Все ли мы пробовали между передачей оружия, которое мы знаем сегодня, и совоенной деятельностью, то есть прямой войной с Россией?,
– протрактовал высказывание Макрона Лекорню.
Речь идет не об отправке сухопутных войск, но о других "схемах военного присутствия", в частности для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле.
Министр обороны отметил, что президент хотел обратить внимание партнеров, что ситуация и расклад сил, которые были два года назад изменились. Украинское контрнаступление потерпело неудачу, Россия убивает Навального и продолжает нести угрозу для всех европейских демократий, Конгресс США блокирует помощь.
Войска Запада в Украину: что сказал Макрон и как отреагировали в мире
- 26 февраля в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча 20 лидеров европейских стран. Основная тема переговоров – как помочь Украине противодействовать российской агрессии.
- После этого мероприятия Эмануэль Макрон делает заявление. Он говорит, что не следует исключать переброску западных войск в Украину в будущем. Президент подчеркнул, что консенсуса между союзниками по этому вопросу нет. Впрочем, он также сказал, что Европа не может позволить Путину победить в Украине.
- Страны – союзники негативно восприняли это высказывание Макрона и начали открещиваться. Большинство стран НАТО исключили отправку своих войск в Украину. В частности, речь идет о Германии, Великобритании и США.
- Впоследствии Макрон уточнил свое заявление. Он сказал, что не имел в виду переброску сухопутных войск в Украину в ближайшем будущем. Французский лидер подчеркнул, что "мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории". Также Макрон рассказал о, каких формах помощи Киеву союзникам удалось договориться.
- Путина, определенная вещь, разозлило заявление главы Франции. Поэтому он во время послания к федеральному собранию пригрозил "интервентам" "трагическими последствиями".
- 7 марта во время встречи с лидерами парламентских партий Франции Макрон повторил, что для его страны не существует "красных линий" в вопросе поддержки Киева.