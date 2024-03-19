Ранее Наталья Гуменюк рассказала о тех направления, которые являются десантно опасными. ВСУ укрепляют фортификации на правом берегу Днепра после зимы.

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Оккупанты действительно собирались высадить десант

Действительно, десант готовился к высадке, была сформирована большая десантная группировка, в которую вошли корабли не только Черноморского флота, но и Балтийского, Северного флота, Каспийской флотилии, а также подготовленный состав кораблей огневой поддержки, кораблей, которые были задействованы и сейчас задействованы для нанесения ракетных ударов по всей территории Украины,

– рассказал командующий.

Среди судов были носители "Калибров", подводные лодки, надводные корабли, фрегаты, ракетные катера, корабли изоляции района, которые осуществили изоляцию северо-западной части Черного моря.

Почему россияне отказались от идеи десантироваться

По словам Неижпапы, высадка морского десанта – самая сложная операция на море. К ней привлекают не только десантные корабли, которые непосредственно везут морскую пехоту, но и корабли огневой поддержки, противоминные корабли, авиацию, которая осуществляет воздушное прикрытие.

Эта мощная операция объединяет все роды флота и не только флота. К ней, как правило, прибегают, когда есть определенный успех на суше.

Захватчики рассчитывали, что смогут продвинуться вдоль Буга, обходя Николаев в северо – северо-западном направлении для того, чтобы взять Одесский регион в кольцо. Если бы они смогли наладить логистику сухопутной группировки в этом направлении, то следующим шагом была бы высадка морского десанта.

Россияне играли мышцами, мол, они способны десантироваться. Но понимали, что Украина готовится противодействовать высадке морского десанта, и подразделения ВСУ находятся на побережье.

Как ВСУ противодействовали высадке российского десанта в 2022 году / Скриншоты 24 Канала

Оккупанты надеялись, что своими обманчивыми действиями не дадут командующему группировкой перебросить силы и средства противодесантной обороны на более восточное направление. Но им не удалось обмануть украинцев. К тому же тогда ВСУ поразили крейсер "Москва" – и враг понял, что его господство на море закончилось.

Мы готовы всегда защитить свое государство, как бы трудно это ни было. Вооруженные силы вместе с побратимами других Сил обороны сделали почти невозможное, и сейчас в северной части Черного моря вы не увидите ни одного военного корабля России. (...) Все носители крылатых ракет "Калибр" – почти все – покинули временную главную базу Черноморского флота в Севастополе. Это наша база,

– подытожил командующий ВМС.

Враг продолжает попытки высадить десант

Недавно россияне попытались высадиться на правом берегу в районе Антоновского моста. Силы обороны поприветствовали их огнем. Как все происходило – читайте здесь.