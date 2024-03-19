Мэр города Геннадий Труханов отметил, что Сергей Ротару один из первых прибыл на место атаки 15 марта и начал оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Он погиб, эвакуируя раненого.

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В Одессе попрощались со спасателем Сергеем Ротару

Сергей Ротару вместе со своими коллегами 15 марта приехал на вызов спасать пострадавших от российского ракетного удара. Когда на медики и спасатели прибыли, россияне нанесли второй ракетный удар по тому же месту.

Мы приехали сначала, увидели двух пострадавших, взяли одного в машину, а другого должна была забрать вторая машина. Услышали, что ракета летит, начали отъезжать, пытались набрать скорость, но уже прибежали родственники пострадавших и затруднили проезд. В это время был "прилет" ракеты, машину полностью разбило, Сергея убило,

– рассказал коллега Сергея, врач скорой помощи Михаил.

У Сергея Ротару остались жена и двое сыновей.

Прощание с Сергеем Ротару: фото горсовета и Оԁеѕа Online

Но враг коварно нанес второй удар, что забрал его жизнь, а также жизни других медиков и спасателей. Вечная и светлая память нашим героям!,

- сказал Геннадий Труханов.

Напомним, 15 марта Россия атаковала Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в одно место дважды. Второй удар он нанес после того, как на место прибыли экстренные службы оказания помощи. Тогда погибли фельдшер, двое спасателей и полицейский.

Всего на месте террористического обстрела сагинула 21 человек.