Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що Сергій Ротару один із перших прибув на місце атаки 15 березня та почав надавати медичну допомогу постраждалим. Він загинув, евакуюючи пораненого.

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В Одесі попрощалися з рятувальником Сергієм Ротару

Сергій Ротару разом зі своїми колегами 15 березня приїхав на виклик рятувати постраждалих від російського ракетного удару. Коли на медики та рятувальники прибули, росіяни завдали другого ракетного удару по тому ж місцю.

Ми приїхали спочатку, побачили двох постраждалих, взяли одного до машини, а іншого мала забрати друга машина. Почули, що ракета летить, почали від’їжджати, намагалися набрати швидкість, але вже прибігли родичі постраждалих та утруднили проїзд. У цей час був "приліт" ракети, машину повністю розбило, Сергія вбило,

– розповів колега Сергія, лікар швидкої допомоги Михайло.

У Сергія Ротару залишились дружина та двоє синів.

Прощання з Сергієм Ротару: фото міськради та Оdesa Online

Але ворог підступно завдав другого удару, що забрав його життя, а також життя інших медиків і рятувальників. Вічна та світла пам’ять нашим героям!,

- сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, 15 березня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив в одне місце двічі. Другого удару він завдав після того, як на місце прибули екстрені служби надання допомоги. Тоді загинули фельдшер, двоє рятувальників та поліцейський.

Загалом на місці терористичного обстрілу загинула 21 людина.