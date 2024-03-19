Державний секретар Угорщини, відповідальний за політику безпеки, Петер Штарай заявив, що Україна має виконати вимоги Будапешту щодо нацменшин, аби ті схвалили рамку для переговорів та дали "зелене світло" на проведення першої міжурядової конференції. Крім того, під час головування в Раді ЄС вже з липня 2024 року Будапешт просуватиме питання розширення, але Україну називає "особливим випадком", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Головування Угорщини в Раді ЄС

З липня цього року Угорщина буде головувати в Раді ЄС та визначати порядок денний для європейських міністрів. За словами Штарая, Будапешт буде підтримувати процес розширення, однак їхні судження будуть базуватися на індивідуальних показниках. Угорський уряд вважає, що розширення не має відбуватися хвилями.

Ми не вважаємо, що країни повинні бути пов'язані між собою, їх слід оцінювати за їхніми власними досягненнями.Ми хочемо мати регулярний політичний діалог з країнами-кандидатами та брати участь у якомога більшій кількості зустрічей під час головування,

– сказав державний секретар Угорщини.

Він також окреслив плани Будапешту щодо розширення під час головування в Раді ЄС. За його словами, Угорщина хотіла б відкрити нові розділи для переговорів з Сербією, Албанією та Північною Македонією та закрити деякі розділи з Чорногорією. Також Угорщина виступає за відкриття переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною і офіційний початок переговорів з Молдовою.

Вимоги щодо нацменшин

Питання початку переговорів про вступ з Україною Петер Штарай називає "особливим випадком". Держсекретар каже, що "ніякого шантажу немає" з боку Угорщини. На його думку, кожна країна-кандидат повинна відповідати умовам, встановленим Єврокомісією та державами-членами ЄС.

Україна все ще має пройти цей шлях, тому що розбудова нації не може йти пліч-о-пліч з обмеженням прав меншин. І це базова лінія для Угорщини. Це не двостороннє питання, це питання прав людини, а також питання безпеки,

– сказав Петер Штарай.

Він наголосив, що угорський уряд веде переговори з Україною і сподівається домовитись. Угорська сторона наголошує, що рамки переговорів не будуть прийняти до тих пір, поки Київ не виконає вимоги Будапешту.

Тому ми сподіваємося, що буде прогрес. Ми підтримуємо європейську перспективу України, але вони повинні виконати свої зобов'язання,

– сказав державний секретар Угорщини.

Він також звернувся до європейських міністрів із закликом припинити звинувачувати Угорщину у блокуванні процесу розширення та порекомендував не висловлюватися щодо необхідності реформ у процесі прийняття рішення в Раді ЄС кваліфікованою більшістю. На думку Штарая, це не сприяє пошуку консенсусу в Євросоюзі.

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