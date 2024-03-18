Прем'єр Угорщини Віктор Орбан – та людина, яка регулярно робить гучні проросійські заяви. В останній він закликав "окупувати Брюсель".
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Що вирішили в ЄС щодо допомоги Україні
За словами польського міністра, лідерам вдалося домовитися про додаткове фінансування, аби відшкодувати країнам-членам зброю та боєприпаси, які вони постачають Україні. Однак ЄС ще має передати раніше узгоджену допомогу.
Нам також, звичайно, потрібно затвердити виплату раніше узгоджених коштів. І тут, боюся, та ж сама країна блокує проведення перерви на каву,
– натякнув Сікорський на Угорщину.
Нагадаємо, що Будапешт досі блокує восьмий військовий транш для України.