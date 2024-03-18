Премьер Венгрии Виктор Орбан – тот человек, который регулярно делает громкие пророссийские заявления. В последнем он призвал "оккупировать Брюссель".

Смотрите также Программа благотворительной передачи Украине подержанных авто из Лондона официально стартовала

Что решили в ЕС относительно помощи Украине

По словам польского министра, лидерам удалось договориться о дополнительном финансировании, чтобы возместить странам-членам оружие и боеприпасы, которые они поставляют Украине. Однако ЕС еще должен передать ранее согласованную помощь.

Нам также, конечно, нужно утвердить выплату ранее согласованных средств. И здесь, боюсь, та же самая страна блокирует проведение перерыва на кофе,

– намекнул Сикорский на Венгрию.

Напомним, что Будапешт до сих пор блокирует восьмой военный транш для Украины.