Об этом сообщает сайт Лондонской мэрии. В частности Украине планируют передать 50 "скорых".

Читайте также Дроны, РЭБ, броневик: 5 штурмовая поблагодарила за помощь, которую привез на Донбасс Виталий Кличко

Программа утилизации ULEZ официально стартовала

"Претенденты на программу утилизации ULEZ имеют возможность пожертвовать свой автомобиль для поддержки гуманитарных и медицинских нужд в Украине и при этом получить грант на утилизацию. Новая схема открыта для всех жителей Лондона, малых предприятий и благотворительных организаций, которые имеют транспортные средства, не соответствующие стандартам выбросов ULEZ. Новая схема основывается на заявлениях мэра Киева Виталия Кличко, который обратился к Садика Хана с вопросом, можно ли рассмотреть такую идею, подчеркивая тесные отношения между Киевом и Лондоном и желание мэра стоять бок о бок с Украиной", – говорится в сообщении.

В мэрии Лондона отмечают, что Садик Хан имеет тесные отношения с мэром Киева Виталием Кличко. В прошлом году он встречался с Кличко, после чего обратился к британскому правительству о принятии соответствующего решения на уровне страны. В конце января этого года министр транспорта Марк Харпер подтвердил, что никаких правовых препятствий для предоставления Украине подержанных транспортных средств уже нет. После чего транспортное подразделение администрации Большого Лондона – Transport for London – разработало схему передачи.

Я рад сегодня запустить расширенную схему утилизации ULEZ, которая позволяет людям дарить свои транспортные средства в Украину, где они могут реально изменить ситуацию, помогая удовлетворить медицинские и гуманитарные потребности. Схема утилизации получила огромный интерес с момента ее запуска, поэтому я призываю всех, кто подает заявку, пожертвовать свой автомобиль на это важное дело,

– отметил Садик Хан.

В Лондонской мэрии отмечают, что большинство транспортных средств, которые подпадают под схему утилизации, нужны в Украине. Одной из первых об участии в новой программе заявила Лондонская служба скорой помощи. Она планирует передать Украине 50 "скорых".

"Эти транспортные средства позволят нам эвакуировать и транспортировать раненых, в частности детей, женщин и пожилых людей, а также помогать медицинскому персоналу и помогать добираться до критических мест. Мы сможем спасти больше жизней и поддержать нуждающиеся общины", – отметила доктор Райнер-Эльк Андерс, представитель благотворительной организации British-Ukrainian Aid, через которую будет осуществляться передача автомобилей в Украину.